Общие или совместные бани Москвы В странах Европы считается довольно распространённым явлением общие или совместные бани и сауны. Где мужчины и женщины, а так же их дети, моются вместе без плавок и купальников. Откровенно говоря, нахождение в бане в купальнике или плавках – довольно глупое занятие. Нет ничего более мешающего нормально принимать банные процедуры, чем синтетические текстильные принадлежности на теле. Это конечно если вы не просто зашли погреться, а сознательно пришли в баню именно за тем, что даёт телу контраст 100-градусной парилки и почти 100% влажности воздуха, и холодный душ или купель. А также травяной чай, фрукты, неглубокий бассейн, чтобы расслабиться, а не плавать на скорость, медитативная музыка, махровый халат и неяркий свет. В Германии и в Австрии в 70% бань и саун нет отдельных мужских и женских отделений, это было бы слишком дорого. От 5 до 18 парилок буквально на любой вкус и цвет и несколько бассейнов разной глубины и температуры строить отдельно для мужчин и отдельно для женщин никто не станет. А нахождение в бане в плавках и купальниках, как описано выше, - довольно вредное и нелепое занятие, не дающее человеку почувствовать всю прелесть и глубину банной процедуры. Бывает, конечно, что такое заведение устраивает отдельный женский день. Раз в неделю, например, или раз в месяц. Чтобы женщины, не терпящие нахождение рядом множества незнакомых обнажённых мужчин, тоже моги прийти и расслабиться. В остальные дни подавляющее большинство бань и саун Германии и Австрии, включая те, что при аквапарках – общие и «безкупальниковые». В Голландии таких бань вообще 100%, других просто нет. В Восточной Европе (Польше, Чехии, Венгрии и Словакии) таких бань примерно половина. А вот несмотря на кажущийся стереотип, в северной Европе (Швеции, Финляндии и Прибалтике) таких бань как раз очень мало. Не знаю с чем связано. В Москве (Питере, Киеве, Екатеринбурге и других городах б.СССР) официально таких бань не существует. Тем не менее, вы удивитесь, сколько их на самом деле. Все они не носят официальных характер общих или совместных бань, но при желании вполне можно найти о них информацию в открытых источниках. Как это происходит. Находится некий организатор, который договаривается с каким-нибудь помывочным заведением о том, что один раз в неделю (как правило) он будет снимать всё помещение на несколько часов на себя под компанию. Гарантирует, что это будет происходить постоянно (т.е. без пропусков) и за это получает скидку. Да и вообще, любому предприятию выгодно иметь постоянных гарантированных клиентов. Далее организатор зовёт сначала своих знакомых, затем те приводят своих, потом появляется группа Вконтакте, на Facebook или где-то ещё. Куда могут записываться все желающие (ну, или друзья друзей). Среди определённых кругов – посетителей таких бань, - постепенно распространяется информация о том, что в понедельник там-то и там-то у того-то баня. А в четверг там-то и там-то – у другого. И так далее. Информация тоже вполне открытая, и её можно при желании найти. Справедливости ради отметим, что не все организаторы рады, когда к ним приходят незнакомцы прямо с улицы. Многие просят предварительно хотя бы позвонить по телефону и рассказать о себе, откуда взял информацию, кого знает, с кем придёт и так далее. Телефоны публикуются в открытом доступе. До сих пор много «клубного» остаётся в таких мероприятиях у нас в стране. В Европе, где это носит официальный характер, естественно никаких организаторов нет, можно приходить и уходить в любое время, а за адекватностью вашего поведения следит владелец заведения, точнее его сотрудники. Что можно сказать о правилах? Правила везде общие: не употреблять наркотики, не быть сильно пьяным, не заниматься сексом. Многие организаторы алкоголь не приемлют вообще. Как и тяжёлую, нездоровую пищу на общий стол. Знакомиться и проявлять знаки внимания никто не запрещает. На всякий случай второй раз напишу: секс запрещён. Нет, есть конечно ещё более закрытые встречи, где собираются ради секса. Но сейчас речь совсем не о таких заведениях. Поверьте мне, там, где собираются ради секса, баня как таковая вообще никому не интересна. Интересует наличие «комнат отдыха», а вот парилки всю дорогу простаивают пустые. Не за этим там народ собирается. Не удивлюсь, если одни и те же люди по одним дням ходят в одну баню помыться, а в другой день, в другую, извините, потрахаться. Везде, как говорится, свои клубы по интересам. И каждому – своё. Ещё хотелось бы подчеркнуть, что «клубный» характер мероприятий подразумевает взаимное уважение, соблюдение правил конкретных организаторов (например, могут попросить громко не разговаривать, или не приносить пиво, или приходить только со своей парой). Если посещаете первый раз, лучше сначала присмотреться как ведут себя остальные. Итак, в Москве общих совместных бань сразу несколько. Бани в гостинице «Измайлово» на 30-м этаже, в корпусах Альфа и Вега Вместимость – 40 человек. Помещения почти симметричные, но есть и существенные отличия. В Альфе всего одна, но большая финская парилка. В Веге финская парилка поменьше, но есть турецкий хамам, причём очень жаркий, жарче положенных 40 градусов. Кроме того, в Веге есть ванна-джакузи, а в Альфе такой ванны нет. В корпусе Вега бассейн 3х5 метров, в корпусе Альфа - 2х4 м. В корусе Альфа есть окна (не забываем про 30-й этаж)! А также стеклянная крыша, что весьма кстати летом. Известны совместные сеансы по пятницам и средам с 19:00 до 23:00. В Альфе ещё и во вторник с 19:00 до 23:00 и в воскресенье два сеанса: с 13:00 до 17:00, c 18:00 до 23:00.



Завод «Компрессор», м. Авиамоторная, 2-я ул. Энтузиастов Вместимость – 20 человек. Есть финская сауна, подобие хамама (просто тёплая комната на 4 человека с паром и деревянными лавками), бассейн 3х3 метра. Бассейн всегда холодный. Так как это – отдельно стоящее здание, то есть возможность выходить на улицу. Весьма домашняя обстановка, много сопутствующих банным процедурам вещей. Владелец бани предпочитает проводить время со своими гостями. Совместные сеансы практически каждый день по будням с 19:00 до 23-24:00 и по выходным либо с 14:00, либо с 16:00, либо с 19:00.





Бассейн МЭИ, ул. Красоноказарменная, д. 13Б Вместимость – 30 человек. Есть небольшая, но весьма жаркая финская парилка, купель, инфракрасная кабинка на 1-2 человека. Большая комната отдыха с бильярдным столом. С некоторыми организаторами есть договорённость о бесплатном посещении бассейна (25 метров, требуется наличие плавок/купальника и резиновой шапочки). Совместные сеансы проводятся в сауне №2Б по понедельникам, пятницам и воскресеньям с 19:00 или 20:00 до 23:00. И хотя место уже довольно давно известное среди обще-банной тусовки, найти информацию по организаторам весьма непросто.







Баня у м. Октябрьское поле, на улице Народного ополчения, 43к2 Вместимость – 50 человек. Самое большое пространство. Финская парилка, бассейн 3х5 метров, джакузи. Много комнат отдыха. В одной стоит бильярдный стол и стол для настольного тенниса. В другой есть массажный стол, в третьей можно проводить сеансы энергетических или тантрических практик. Совместные сеансы по пятницам с 20:00 до 24:00, по субботам с 19:30 до 23:00, средам с 19:30 до 22:30. Есть и в другие дни, но мне они не известны.





Баня у м. Окружная, в Гостиничном проезде, 8к1 Вместимость – 30 человек. Финская парилка, большой турецкий хамам, бассейн 3х3 метра. Хамам – огромный – баня даже с улицы так и называется «Хамам». Совместные сеансы стабильно проводятся по понедельникам, пятницам и воскресеньям с 19:00 до 23:00, а так же изредка в другие дни.



Баня в Lotus-House (бывший «Женский мир») на Почтовой улице Это самое новое пространство из всех перечисленных. Сделано не по русскому, а скорее по европейскому стандарту. Например, тут совсем нет закрытых комнат отдыха с кроватями. Зато есть сразу несколько парилок. Вместимость – 30 человек. Две финские парилки и два хамама. Все с разными температурами. Бассейна нет. Очень интересно сделаны душевые кабины – в деревянных бочках. Совместные сеансы по пятницам с 17:00 до 23:00 и по воскресеньям с 19:00 до 23:00.





Царицынские и Варшавские бани, бассейн ЦСКА у м. Динамо Это не такие популярные среди организаторов, но довольно известные в Москве места банного отдыха. Довольно просторные и довольно качественные. В них регулярно делается ремонт. Каждое помещение рассчитано на 50-60 человек. Известны совместные сеансы: Варшавские – понедельник с 19:30 до 22:30. Царицынские – по средам с 19:30 до 22:30. Бассейн ЦСКА – по пятницам с 18:30 до 23:30.









Есть ещё несколько мест, в которых я даже был. Но они ещё менее популярны среди организаторов, так что перечислять их всех нет необходимости. Информацию об организаторах можно найти в интернете. Не советую приходить не связавшись предварительно с организаторами. Могут и не пустить :) UPDATE от января 2019 г. С момента написания данной статьи часть вышеописанных бань успела закрыться, но зато открылись новые. Итак, новые пространства. Сауна в Ледовом дворце «Сокольники» Вместимость - 40 чел. Бассейн с подсветкой и водопадом, комнаты отдыха (одна из них с джакузи), финская и турецкая парные, караоке, большой плазменный экран, видео, музыка, солярий. Адрес Сокольнический вал, дом 1Б Совместные сеансы проходят по пятницам с 19:00 до 23:00-24:00. Баня - сауна «Катюша» Вместимость - 20 чел. Финско-русская парилка, бассейн 2.5 м. / 3.5 м., бильярд. Бесплатный Wi-Fi, плазменная панель, караоке. Адрес ул. Кибальчича, дом 9 Совместные сеансы - по воскресеньям с 14:00 до 18:00. Изредка бывают в другие дни.